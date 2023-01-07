Впервые за многие месяцы Министр обороны Турции в одном из своих недавних интервью озвучил реальные результаты «зерновой черноморской сделки».
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Чиновник подчеркнул, что Украине удалось вывезти на экспорт около 17 млн тонн зерна, при этом Россия в 2022 году смогла в целом вывезти на экспорт 54 млн тонн зерновых!
Такой объем экспорта был бы невозможен без использования черноморских транспортных коридоров, которые и являются частью «зернового соглашения».
Если взять за точку отсчета среднегодовые цены на пшеницу (а это около 430 долларов за тонну), то можно примерно и очень грубо оценить экономические выгоды, которые получили Россия и Украина от "зерновой сделки".
Украинские компании заработали около 7 млрд долларов в качестве выручки от продажи зерна, при этом за тот же период времени российские компании получили уже 23 млрд долларов.
Таким образом, счёт 3:1 пользу России.
На каждой заработанный Украиной от продажи зерна $1 доллар Россия заработала как минимум $3.