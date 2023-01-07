Руководитель компании заявил, что появление Bayraktar Kizilelma вызовет "настоящую революцию" в авиации

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Руководитель известной турецкой компании по производству беспилотных ЛА и талантливый инженер Сельджук Байрактар рассказал широкой публике о том, что разрабатываемый компанией малозаметный Bayraktar Kizilelma (еще и сверхзвуковой) по некоторым своим характеристикам будет существенно превосходить американский истребитель модели F-35.

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Беспилотник собираются оснастить системами искусственного интеллекта и другими новейшими технологическими системами, которые позволят ему с легкостью бросить вызов самым современным самолётам боевой авиации пятого поколения.

Представители компании обещают, что выход на рынок Bayraktar Kizilelma приведет к настоящей революции в современном понятии слова «авиация».

Слова Сельджука Байрактара цитируют СМИ:

«Возможно, после самого первого полёта нашего изобретения будет не совсем правильным сравнивать его с теми самолётами, которые уже многократно испытали, но когда модель будет полностью доведена до ума, то она по ряду показателей гарантированно превзойдёт тот же F-35 в функциональности».

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