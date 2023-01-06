Настоящая гражданская война между "теневым" правительством и действующими властями

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В Мексике развернулась настоящая гражданская война.

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Причиной всему - арест сына известного наркобарона по кличке «Коротышка», который, по сути, является нынешним главой картеля Синалоа, расположенного в городе Кулиакан.

Местные власти попросту не ожидали такого агрессивного сопротивления наркодельцов.

К настоящему моменту силы картеля в попытках отбить своего лидера у представителей закона уже более 12 часов ведут непрекращающиеся перестрелки против полиции и армии с использованием крупнокалиберного оружия.

Перекрыто примерно 20 улиц, обстрелян гражданский лайнер, угнано и сожжено около 250 машин.

Боевики наркокартеля подбили из ПЗРК (!!!) военно-транспортный самолёт модели Airbus Casa С-295, принадлежащий ВВС Мексики, который, по сведениям наркокартеля, был вызван специально для того, чтобы перевести заключенного в столицу страны.

Власти используют вертолеты и истребительную авиацию для подавления сил картеля.

Официально известно о 27 пострадавших и нескольких погибших, в том числе среди мирного населения.

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