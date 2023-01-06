Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Арест главы наркокартеля Sinaloa: 12 часов перестрелки с армией и сбитый из ПЗРК самолет ВВС Мексики
Настоящая гражданская война между "теневым" правительством и действующими властями
рекомендации
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

В Мексике развернулась настоящая гражданская война.

реклама

Причиной всему - арест сына известного наркобарона по кличке «Коротышка», который, по сути, является нынешним главой картеля Синалоа, расположенного в городе Кулиакан.

Местные власти попросту не ожидали такого агрессивного сопротивления наркодельцов.

К настоящему моменту силы картеля в попытках отбить своего лидера у представителей закона уже более 12 часов ведут непрекращающиеся перестрелки против полиции и армии с использованием крупнокалиберного оружия.

Перекрыто примерно 20 улиц, обстрелян гражданский лайнер, угнано и сожжено около 250 машин.

Боевики наркокартеля подбили из ПЗРК (!!!) военно-транспортный самолёт модели Airbus Casa С-295, принадлежащий ВВС Мексики, который, по сведениям наркокартеля, был вызван специально для того, чтобы перевести заключенного в столицу страны.

Власти используют вертолеты и истребительную авиацию для подавления сил картеля.

Официально известно о 27 пострадавших и нескольких погибших, в том числе среди мирного населения.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#мексика #мексика против наркокартеля sinaloa: 12 часов перестрелки с армией и сбитый из пзрк самолет ввс #наркокартель #синалоа
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европа не замёрзнет этой зимой, а цены на газ рухнули - почему так вышло
17
Самая дорогая в мире немецкая БМП оказалась небоеспособная - Министерство Обороны Германии
8
Фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту вышел на боевую службу
27
В 2022 году в России в 2 раза выросли продажи видеоигр на дисках
2
Первая партия новейших вертолётов Ка-52М передана ВКС России
12
ASRock представила монитор 34" 3440*1440/165 Гц с Wi-Fi и OLED-экраном
7
«Ростех» готовится к серийному производству суперсовременных средств борьбы с беспилотниками
21
Сборы «Чебурашки» за первые дни проката перевалили за 1,3 миллиарда рублей
8
Сможет ли Россия в 2023 году строить боевые корабли без использования американских технологий
4
SSD высокой емкости подешевели в магазинах РФ
16
Какую видеокарту NVIDIA купить для монитора с разрешением 2К – оптимальные модели до 40 000 рублей
17
MSI представила видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в сериях SUPRIM, GAMING TRIO и VENTUS
+
ASUS представила ROG Hyperion GR701 — компьютерный корпус весом почти 21 кг
16
Магазин DNS вызвал возмущение покупателей высокими ценами на RTX 4070 Ti
130
CES 2023: Asus представила OLED-мониторы с частотой до 540 Гц и портами DisplayPort 2.1
6
За год Apple потеряла 1 000 000 000 000 долларов капитализации
+
В новом проекте Aleo одна RTX 3080 Ti зарабатывает 2.66 доллара в сутки
7
В полку носителей "Цирконов" прибыло - фрегат "Адмирал Горшков" отправился в плавание
2
США не горят желанием передавать Украине современные танки Abrams - и причины для этого есть
5
Инсайдер поделился результатами тестов Ryzen 7 7800X3D в ряде игр — ощутимо быстрее Ryzen 7 5800X3D
15

Популярные статьи

Обзор бюджетного 2K/165Hz монитора с AliExpress за 15 тысяч рублей
19
-8 градусов на топовом воздухе за 600 рублей - тестируем рамку Thermalright
14
Западные эксперты рассказали о новой тактике «Генерала Армагеддона» – как Герани выигрывают СВО
16
Главные игры января 2023 года
9
Продажи игр на дисках за год выросли вдвое в России - разбираемся как такое стало возможным
6
Фильм Гром Трудное детство - радужные 90-е, древнеегипетские боги и незакрытый гештальт
4
О главной проблеме отечественной «фабрики грёз»
6
Гигантский волк Амарок или Вахила - красивый миф или суровая реальность
12
Стоит-ли брать iPad второго поколения в 2023 году - небольшой обзор и тест-драйв планшета
5
Какую видеокарту купить в 2023 году, если вы играете редко, но не потеряли интерес к играм
23

Сейчас обсуждают

deniskaaaa1
13:50
я пятую почти не начинал, сразу в онлайн с другом влетеле. а так да, на гта6 мож чё нарисую.
Какую видеокарту купить в 2023 году, если вы играете редко, но не потеряли интерес к играм
warmuza
13:50
Сотни опытных блохеров и простых юзеров с кучей карт на руках не видят разницы в картинке. Какая-то киберкотлета чё-то там увидела в мыльной мультяшной игре. Кому же поверить?
Какую видеокарту купить в 2023 году, если вы играете редко, но не потеряли интерес к играм
RangerXP
13:49
"они должны появиться во втором квартале 2023 года" Ну еще полгода ждать, а я рассчитывал на эту зиму.
MSI представила SSD накопители серии Spatium M570 с интерфейсом PCIe Gen5 и скоростью до 12 ГБ/с
Игорь Кузуб
13:48
Вот с этим спорить не буду, есть такое, но АМД - это как Линукс, по сравнению с Виндой, кто в теме, меня поймет
Какую видеокарту купить в 2023 году, если вы играете редко, но не потеряли интерес к играм
Александр Аксенов
13:46
Чо, уже затарился что ли...
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
grom9000
13:46
Играть не во что, это факт, для себя не вижу смысла в дорогой видяхе. Может обовлю когда GTA6 выйдет, хотя пятую прошел только на половину за 10 лет )))
Какую видеокарту купить в 2023 году, если вы играете редко, но не потеряли интерес к играм
REY_B_
13:45
Глядя на карту можно сказать что Россия наступать не стремиться. - Зажала в клещи ряд населённых пунктов. Имитирует атаки и перемалывает всё то, что туда подводит ВСУ. Это может продолжаться долго - ...
На Донецком направлении российские войска продавили оборону ВСУ в Соледаре и заставили отступить
Андрей Кубах
13:45
Как хорошо, что я всё же решил проапгрейдиться. На ближайшие лет 5 забуду про апгрейды.
В новом проекте Aleo одна RTX 3080 Ti зарабатывает 2.66 доллара в сутки
Каа
13:45
Дык и не бросает, акции уже в плюс пошли.
Intel может выпустить в этом году новые видеокарты Alchemist и обновлённые Alchemist+
Necrams
13:45
В моем случае также разницы не увидет - 12700 камень, что с рамкой что без нее. Видимо есть еще факторы например вес охлада и его крепление.
-8 градусов на топовом воздухе за 600 рублей - тестируем рамку Thermalright
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем