Министр финансов Германии, яростный сторонник санкции против России, заявил недавно, что высокие цены на энергоносители фактически стали «новым стандартом жизни в Германии».
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Такое заявление Кристиан Линднер сделал в интервью изданию Bild.
Он рассказал, что газ, который поступает взамен не купленного в России, через терминалы по работе с СПГ, гораздо дороже, чем трубопроводный, как минимум из-за логистики.
При этом министр финансов Германии скромно умалчивает о том, что газ дороже в три раза в цене закупки, а уже потом плюсом к этому добавляются логистические трудности и необходимость с немецкой стороны строить специальные приёмные терминалы для танкеров, которые перевозят СПГ.
Жители Германии неоднократно выходили на митинги и требовали остановить рост цен на топливо, вернуться к идее запуска «Северных потоков» и отменить антироссийские санкции, но власти Германии продолжают вкладывать деньги в развитие американской газодобывающей промышленности.