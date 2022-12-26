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Газ и свет подорожал в Германии на 112% и 44% за год и о фольге за батареей
Авторитетная компания Verifox, которая ищет выгодные тарифы для населения на энергию в ЕС, предупредила о повышении цен с января 2023
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Довольно известная в Германии компания Verifox, которая занимается тем, что подбирает и рассчитывает для конечных клиентов наиболее выгодные тарифы на услуги ЖКХ от разных энергетических снабжающих организаций, провела актуальное исследование, в котором отразила рост тарифов ЖКХ более чем у 700 поставщиков газа по всей Германии и у 800 поставщиков электроэнергии.

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Сюда же были включены и 30 наиболее важных региональных компаний, которые на более масштабном уровне занимаются реализацией газа и электроэнергии.

Итак, согласно исследованию с января 2023 года среднестатистическая семья, которая потребляет 4000 кВт*час, заплатит за них около 1800 евро.

Что касается потребления газа, то одно домохозяйство теперь будет платить 1500 евро вместо 900.

Конечные потребители также буду платить сбор за «пропуск электроэнергии по сетям в стране», что ещё прибавит к счетам 57 евро.

Таким образом, на январь 2023 года повышение стоимости коммунальных счетов за газ составит + 112 %, а за электроэнергию + 44%.

При этом аналитики компании говорят, что введённые Евросоюзом «потолки цен» несколько «смягчили» эффект подражания, но принципиально изменить ничего не смогут.

Жители многих стран ЕС уже делятся друг с другом полезными лайфхаками по сбережению тепла – фольга за батареей, пакля для щелей в окнах и дровяные печи аля «буржуйка».

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ахахаxа
14:40
обезжирили немцев просто
Газ и свет подорожал в Германии на 112% и 44% за год и о фольге за батареей
Xmast
14:38
С фоткой возиться надо. Корпус такой https://market.yandex.ru/product--kompiuternyi-korpus-corsair-crystal-series-680x-rgb-white/1779561794?was_redir=2&cpa=1. Везде стоят 140мм вентиля. Спереди сделал...
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