Громкие заявления и реальные дела - очень разные вещи

Издание Politico сообщает о том, что в реальности передача на Украину установок ПВО Patriot от американской стороны возможна исключительно после того, как представители ВСУ пройдут необходимое обучение.

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О том, где именно будет происходить это обучение, пока не сообщается. То ли это будет одна из стран НАТО, то ли это будет одна из военных баз на территории самих Соединённых Штатов, но суть в том, что для полноценного обучения одного профессионального «экипажа», который сможет обслуживать и эксплуатировать одну установку ЗРК Patriot необходимо примерно 90 солдат личного состава!

При этом, сам процесс обучения по времени (даже если учесть ориентированность на сжатые сроки) может занимать в лучшем случае 6 месяцев.

Плюс известные проблемы по логистике - доставка комплекса на территорию Украины это процесс довольно сложный и длительный. На транспортировку комплексов издание отводят ещё один месяц.

То есть, в лучшем случае, если процесс передачи ЗРК Patriot начнётся прямо сейчас, то в реальности первая установка может оказаться на Украине минимум через 7 месяцев.

Конечно, заявления западных политиков выглядят бравурно, но по факту до реального применения ЗРК Patriot на Украине пройдёт ещё много месяцев.

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