Представители корпорации «Ролс-Ройс» заявили о том, что инженеры компании завершили создание демонстрационного варианта циклопического по размерам авиационного двигателя UltraFan мощностью в 87000 лошадиных сил.
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Сейчас его уже перевозят в специальную тестового лабораторию, где в следующем году будут углублённо испытывать.
Этот двигатель отличается тем, что работает исключительно на экологически безопасном авиатопливе SAF.
Он обеспечивает не только приемлемую топливную экономичность (примерно на четверть меньшую, чем у классических турбовентиляторных двигателей компании), но и увеличенную тягу, которая доступна в диапазоне от 11 до 45 т.
Двигатель UltraFan это пример одного из самых крупных авиационных двигателей в мире - диаметр вентилятора равняется 355 см, вырабатываемая мощность составляет 67 Мегаватт.
Для того, чтобы провести углублённые испытания данного агрегата, был построен специальный большой испытательный стенд, который многие также считают самым большим в мире.
Площадка строилась 2 года и создавалась исключительно под доводку авиационного двигателя UltraFan.
Огромные инвестиции компании «Ролс-Ройс» по задумке инвесторов и специалистов должны в скором времени окупиться.