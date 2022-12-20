Сотни восторженных отзывов зрителей со всего мира

MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

3070 за 45 тр в Ситилинке

3070 за 45 тр в Ситилинке

3070 Ti за 50 тр в Регарде

3070 Ti за 50 тр в Регарде

В сети стали появляться первые отзывы зрителей о фильме «Аватар 2: Путь воды».

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Сотни восторженных отзывов уже сейчас обозначили рейтинг картины в 72 балла из 100, а прошло всего 4 дня после официального релиза.

Профессиональные критики оценивают качество картины почти на 70 баллов по 100-бальной шкале.

Все высказавшиеся зрители, как любители, так и профессионалы, подчеркивают, что в довольно простом сюжете выигрывает красивая картинка, на которую попросту приятно смотреть.

При этом нашлись и те, кто сказал, что сюжет картины слишком затянут.

Особую радость от просмотра выразили те, кто посмотрел картину в кинотеатрах IMAX 3D.

Они назвали этот просмотр «потрясающим жизненным опытом» и «лучшим способом посмотреть фильм «Аватар 2: Путь воды».

У тех же, кто сетует на слишком простой и затянутый сюжет, нашлось немало оппонентов, которые утверждают, что воспринимать картину исключительно основываясь на сюжете - это большое заблуждение.

Нельзя отделять кинематографические впечатления, которые вы получаете при просмотре, от развития сюжета.

По крайней мере, «Аватар 2: Путь воды» с треском НЕ провалился на старте.

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