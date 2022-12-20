В сети стали появляться первые отзывы зрителей о фильме «Аватар 2: Путь воды».
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Сотни восторженных отзывов уже сейчас обозначили рейтинг картины в 72 балла из 100, а прошло всего 4 дня после официального релиза.
Профессиональные критики оценивают качество картины почти на 70 баллов по 100-бальной шкале.
Все высказавшиеся зрители, как любители, так и профессионалы, подчеркивают, что в довольно простом сюжете выигрывает красивая картинка, на которую попросту приятно смотреть.
При этом нашлись и те, кто сказал, что сюжет картины слишком затянут.
Особую радость от просмотра выразили те, кто посмотрел картину в кинотеатрах IMAX 3D.
Они назвали этот просмотр «потрясающим жизненным опытом» и «лучшим способом посмотреть фильм «Аватар 2: Путь воды».
У тех же, кто сетует на слишком простой и затянутый сюжет, нашлось немало оппонентов, которые утверждают, что воспринимать картину исключительно основываясь на сюжете - это большое заблуждение.
Нельзя отделять кинематографические впечатления, которые вы получаете при просмотре, от развития сюжета.
По крайней мере, «Аватар 2: Путь воды» с треском НЕ провалился на старте.