Даже американские аналитики признают, что идея о "потолке цен" на российскую нефть была нереальна с самого начала

3070 за 45 тр в Ситилинке

3070 за 45 тр в Ситилинке

3070 Ti за 50 тр в Регарде

3070 Ti за 50 тр в Регарде

Аналитики Goldman Sachs поделились своими оценками по стоимости барреля нефти в следующем году.

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Итак, они считают, что, несмотря на принятие «потолка цен», баррель российской нефти в первом квартале 2023 года будет стоить не менее 90-95 долларов США.

Bank of America предсказывает, что цены на нефть будут во многом зависеть от спроса, который обеспечит Китай и Индия, но абсолютно все факторы указывают на то, что нефть будет котироваться не ниже 100 долларов за баррель.

Даже Джон Кирби, глава совета нацбезопасности Белого дома, недавно признал, что введение ценового потолка «никак не повлияет на биржевые котировки».

Интересы Москвы абсолютно защищены, ключевые экспортёры обеспечены, чего не скажешь о Евросоюзе и США.

Трейдеры логично ожидают, что основные позиции крупнейших потребителей углеводородов, добываемых в России, займут Индия и Китай.

Где будут брать нефть Соединённые Штаты Америки и страны Евросоюза, вообще непонятно.

Да, сейчас на свежих новостях о нефтяном эмбарго, цены на нефть падают, но это эффект временный.

Тем более, что в скором времени будут опубликованы ответные шаги российской стороны на введение потолка цен. Вполне возможно, что в середине следующего года нефть для Европы будет в 3 раза дороже, чем до введения потолка цен.

Вот такой вот «нефтяной бумеранг».

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