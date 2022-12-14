И в целом за год 50 млн лампочек наэкономят существенное количество энергии

3070 за 45 тр в Ситилинке

3070 за 45 тр в Ситилинке

3070 Ti за 50 тр в Регарде

3070 Ti за 50 тр в Регарде

Глава Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен, заявил о том, что уже в самое ближайшее время Евросоюз собирается передать Украине 30 миллионов светодиодных ламп.

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Она также призвала остальных партнеров направить на Украину ещё 20 млн таких лампочек.

По её словам, если набрать 50 млн светодиодных энергосберегающих ламп, то это позволит в масштабах страны за год достичь экономии электроэнергии примерно на 1 гигаватт*час.

Именно столько вырабатывает полноценная атомная станция в год.

Такие заявления были сделаны на новостях о том, что на территории Польши формируется некий «логистический хаб», через который на Украину будут поставлять электрогенераторы и другое оборудование для восстановления энергосистемы.

В планах Евросоюза отправить на Украину 800 генераторов, 40 из которых являются большими генераторами, способными обеспечить электроэнергией такие громоздкие объекты, как больницы.

Польский логистический центр это некое средоточие ангаров, которое будет являться постоянным хранилищем и распределительной системой для средств, выделяемых на восстановление энергетической структуры Украины.

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