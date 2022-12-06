Или срочно найти новую работу или возвращаться в родные пенаты

Крупнейшие технологические компании мира, основные офисы которых базируются в США, только за ноябрь 2022 года уволили из своих штатов более 50.000 IT- специалистов.

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Очень скоро многие из вчерашних трудоустроенных «айтишников» могут быть депортированы из США, а всё потому, что они находились на территории страны по рабочей визе (иногда даже по студенческой).

Теперь же для того, чтобы избежать депортации, нужно в срок от 2 до 3 месяцев найти новую работу или смириться с возвращением домой.

Эта новость - довольно тревожный сигнал, ведь «Кремниевая Долина» многие десятилетия работала исключительно за счёт тех, кто находился в Калифорнии по временным визам. Десятки тысяч иностранных специалистов (особенно в технических областях) были привлечены именно в рамках временного трудового сотрудничества.

Специалисты из Индии, стран бывшего Советского пространства, Китая и Японии оказались в действительно сложной ситуации.

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