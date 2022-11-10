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Китай показал межконтинентальный БПЛА с дальностью полёта 10 тыс. км и автономностью 40 ч
Модель Wing Loong-3 стала логичным продолжение линейки китайских беспилотников топового уровня
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В Китае представлен межконтинентальный беспилотник, который вооружен 16 ракетами или бомбами.

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Дрон обладает дальностью полета до 10,000 км и в целом способен находиться в воздухе более 40 часов!

Впервые на китайском авиашоу Airshow China 2022 был показан публике аппарат Wing Loong-3.

По официальным данным китайских журналистов, среди вооружения, которым может оснащаться БПЛА, есть и новейшие боеприпасы класса «воздух-воздух», которые позволяют новому беспилотнику в автоматическом режиме атаковать цели не только на земле, но и в воздухе.

Главный конструктор, отвечающий за проект, рассказывает, что данный беспилотник идеален как для проведения операции по разведке на большой дальности, так и для ударов по объектам особой важности.
При этом также для данного беспилотника есть отдельно разработанный режим «воздушного патрулирования».

Отмечается, что в мирное время аппарат может выполнять сугубо гражданские функции: мониторить атмосферные явления, а также использоваться при проведении поисково-спасательных работ.
Wing Loong-3 полностью китайская разработка и это логическое продолжение предыдущих моделей, которые выполнены по схеме, похожей на американские БПЛА модели MQ-9A/B.

В качестве двигателя Wing Loong-3 использует турбовинтовой агрегат с толкающим винтом, аппарат может взять на борт 2,5 тонны полезного груза и уже сейчас прорабатывается вопрос массового серийного производства данной модели.

Серьёзная модернизация серьёзной «игрушки».

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