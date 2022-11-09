Несколько дней назад стало известно о том, что российские артиллеристы будут задействованы в испытаниях специальных экзоскелетов, которые позволят существенно облегчить труд военнослужащих при погрузке снарядов.
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Специальные подразделения артиллерии в ближайшие пару месяцев будут проводить на закрытом полигоне экспериментальные работы, в ходе которых будет выяснена целесообразность применения автоматизированных экзоскелетов для облегчения подноса и погрузки боеприпасов.
Об этом заявил гендиректор разработчика подобного рода техники из компании Ekzo Solutions.
Господин Скоков заявил – «Многие специальные структуры и Минобороны имеют большой интерес к российским экзоскелетам, в скором времени потенциальные заказчики на деле могут проверить эффективность применения экзоскелетной техники для решения широкого круга задач».
При этом Скоков не уточнил, идёт речь о каких-либо регулярных частях Армии России или же о частных военных организациях.
Пока что ни один экзоскелет с производственных мощностей компании Ekzo Solutions не используется российскими военными, однако в компании готовы в кратчайшие сроки наладить поступление в войска необходимых технических решений для облегчения труда военных артиллеристов.