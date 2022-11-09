Торговые сети бьют тревогу, параллельный импорт буксует

Основные импортеры крепкого алкоголя на российский рынок бьют тревогу!

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По их данным, запасы алкоголя импортного производства совершенно разнообразных товарных групп практически на нуле, а новые поставки буксуют из-за санкций.

Опрошенные участники рынка опасаются, что из-за дефицита коньяка, бурбона, текилы и французского шампанского многие россияне могут остаться без любимых напитков на Новый год.

Сейчас, вместо героического налаживания поставок, торговые сети ищут замену ушедшим сортам крепкого алкоголя. Среди возможных заменителей - аналоги из дружественных стран, а также продукция нишевых небольших производителей.

Совсем скоро на полках российских магазинов окажется виски из Индии, китайский Байцзю и многие другие напитки, которые ранее было продавать невыгодно.

Сейчас все те небольшие поставки, которые удаётся ввести в страну, мгновенно раскупаются представителями ресторанного бизнеса, даже несмотря на то, что цены растут буквально как на дрожжах.

Именно поэтому Минпромторг ещё в начале ноября заявил о том, что включил примерно 40 мировых алкогольных брендов в списки параллельного импорта.

Считается, что как только крупные алкогольные производители сообразят, что их продукция никак не защищена на российском рынке, они сами сделают всё возможное, чтобы как можно скорее насытить рынок своей продукцией несмотря ни на какие санкции.

Но это потом, а пока что лучше прикупить бутылочку-другую любимого напитка пока он есть в продаже.

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