Вооружённые силы США оказались с ощутимым дефицитом кадров.
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Об этом сообщает новостное агентство «Блумберг».
Корреспонденты агентства заявляют, что для достижения планового показателя в 1,3 млн действующих военнослужащих военному ведомству Америки необходимо еще привлечь как минимум 150 тысяч новых рекрутов до конца 2022 года.
Основные причины, которые помешают это сделать - очень ограниченный выбор новобранцев из-за роста показателей по употреблению наркотических веществ и ожирения среди потенциальных рекрутов.
Количество призывников, способных проходить службу, стремительно уменьшается. Среди молодых жителей США в возрасте от 17 до 24 лет число людей, которые реально подходят по необходимым показателям для службы в армии, уменьшилось почти на 23%.
Авторы статьи отмечают, что для того, чтобы сохранить «превосходство вооруженных сил Америки», Пентагону необходимо качественно переосмыслить то, как он удерживает и набирает войска. Либо военному ведомству необходимо пойти на снижение плановой численности войск, либо задумываться над тем, чтобы вернуться к обязательной военной службе для всех молодых мужчин.