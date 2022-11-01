До планового показателя в 1,3 млн военнослужащих не хватает около 150 тыс. рекрутов

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Вооружённые силы США оказались с ощутимым дефицитом кадров.

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Об этом сообщает новостное агентство «Блумберг».

Корреспонденты агентства заявляют, что для достижения планового показателя в 1,3 млн действующих военнослужащих военному ведомству Америки необходимо еще привлечь как минимум 150 тысяч новых рекрутов до конца 2022 года.

Основные причины, которые помешают это сделать - очень ограниченный выбор новобранцев из-за роста показателей по употреблению наркотических веществ и ожирения среди потенциальных рекрутов.

Количество призывников, способных проходить службу, стремительно уменьшается. Среди молодых жителей США в возрасте от 17 до 24 лет число людей, которые реально подходят по необходимым показателям для службы в армии, уменьшилось почти на 23%.

Авторы статьи отмечают, что для того, чтобы сохранить «превосходство вооруженных сил Америки», Пентагону необходимо качественно переосмыслить то, как он удерживает и набирает войска. Либо военному ведомству необходимо пойти на снижение плановой численности войск, либо задумываться над тем, чтобы вернуться к обязательной военной службе для всех молодых мужчин.

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