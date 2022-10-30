Просто сидя на картонке автор видео взвешивает пару кило видеокарт как картошку

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши

<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши

Вьетнамский блогер решил наглядно продемонстрировать публике насколько велик избыток бывших под майнингом графических процессоров на местном рынке.

реклама

После окончания эпохи выгодного майнинга блогер снял забавные ролики, где он прямо посреди улицы торгует видеокартами на развес как будто это картошка или помидоры.

В одном из роликов даже находится «счастливый» покупатель, который не против купить бывшие в употреблении видеокарты по цене за килограмм прямо c импровизированного прилавка!

Конечно, это всего лишь шутка, которая призвана наглядно отразить тот факт, что на многих азиатских рынках образовался ощутимый переизбыток бывших в употреблении графических процессоров после перехода эфира на Proof-of-Stake.

Теперь видеокарты попросту перестали играть ключевую роль и от них все хотят избавиться, даже таким вот оригинальным способом.

Ранее вьетнамские любители крипты уже отличились другим «вирусным» роликом, в котором владелец майнинговой фермы пытается отмыть подержанные видеокарты перед последующей перепродажей с помощью мойки высоко давления.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 Цена RTX 3070 идет к 40 тр i9 12900 дешевеет в Ситилинке 3060 Gigabyte за 30 с началом ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде