Вьетнамский блогер решил наглядно продемонстрировать публике насколько велик избыток бывших под майнингом графических процессоров на местном рынке.
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После окончания эпохи выгодного майнинга блогер снял забавные ролики, где он прямо посреди улицы торгует видеокартами на развес как будто это картошка или помидоры.
В одном из роликов даже находится «счастливый» покупатель, который не против купить бывшие в употреблении видеокарты по цене за килограмм прямо c импровизированного прилавка!
Конечно, это всего лишь шутка, которая призвана наглядно отразить тот факт, что на многих азиатских рынках образовался ощутимый переизбыток бывших в употреблении графических процессоров после перехода эфира на Proof-of-Stake.
Теперь видеокарты попросту перестали играть ключевую роль и от них все хотят избавиться, даже таким вот оригинальным способом.
Ранее вьетнамские любители крипты уже отличились другим «вирусным» роликом, в котором владелец майнинговой фермы пытается отмыть подержанные видеокарты перед последующей перепродажей с помощью мойки высоко давления.