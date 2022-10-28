С начала года цены на продукты увеличились по большинству позиций как минимум в 2 раза.
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И это просто факт.
При этом крупные продуктовые ритейлеры, такие как «Лента» и «X5-групп» к третьему кварталу текущего года ощутили снижение валовой прибыли.
Ритейлеры заявляют, что это связано, прежде всего, с тем, что потребители «вдруг» начали активно экономить и покупать товары чаще всего «по акции». Такое покупательское поведение, по словам представителей ритейлеров, серьёзно угрожает бизнесу и экономике страны в целом.
Тем не менее, крупные продуктовые сети агрессивно вводят в свой ассортимент более дешёвые товары и ежедневно расширяют количество промо-акций, пытаясь большими объёмами продаж нивелировать падение выручки.
Руководители продуктовых сетей говорят, что сокращение доходов населения и нестабильная ситуации в мире угрожают прибыльности торговых сетей. В будущем могут наблюдаться нестабильные поставки продуктов, дальнейшее снижение посещаемости магазинов, а также кардинальная смена потребительских привычек.
Всё это может в перспективе отрицательно сказаться на устойчивости бизнеса и экономике страны в целом, говорят торговцы едой.