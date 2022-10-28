Такие выводы сделали крупнейшие продуктовые ритейлеры, ощутившие падение выручки к концу года

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

3060 Gigabyte за 30 с началом

3060 Gigabyte за 30 с началом

С начала года цены на продукты увеличились по большинству позиций как минимум в 2 раза.

реклама

И это просто факт.

При этом крупные продуктовые ритейлеры, такие как «Лента» и «X5-групп» к третьему кварталу текущего года ощутили снижение валовой прибыли.

Ритейлеры заявляют, что это связано, прежде всего, с тем, что потребители «вдруг» начали активно экономить и покупать товары чаще всего «по акции». Такое покупательское поведение, по словам представителей ритейлеров, серьёзно угрожает бизнесу и экономике страны в целом.

Тем не менее, крупные продуктовые сети агрессивно вводят в свой ассортимент более дешёвые товары и ежедневно расширяют количество промо-акций, пытаясь большими объёмами продаж нивелировать падение выручки.

Руководители продуктовых сетей говорят, что сокращение доходов населения и нестабильная ситуации в мире угрожают прибыльности торговых сетей. В будущем могут наблюдаться нестабильные поставки продуктов, дальнейшее снижение посещаемости магазинов, а также кардинальная смена потребительских привычек.

Всё это может в перспективе отрицательно сказаться на устойчивости бизнеса и экономике страны в целом, говорят торговцы едой.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке Крутая 3080 за 60 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде