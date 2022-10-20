Торговая площадка собирается реализовать более 1 млн кубов древесины, которой хватит на 70 тысяч жителей

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Несколько дней назад стало известно о том, что на Украине запущен официальный электронный сервис правительства по продаже дров.

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Называется он «еДрова».

На этом ресурсе можно заказать необходимое количество растопочного материала, при этом для каждого пользователя площадки установлено лимит-ограничение на покупку - 15 кубометра дров на человека за сезон.

Такого количества теоретически хватит на то, чтобы пережить не очень холодную, не очень длинную зиму. Сервис позволяет заказать по более или менее доступной цене древесину на растопку, а цены примерно следующие: кубометр акации или дуба оценивается в 1.200 гривен, кубометр сосны – в 960 гривен.

То есть, установленные в рамках лимита пропорции закупки по самой минимальной цене будут стоить 15.000 гривен или примерно 400 долларов.

Но не всё так однозначно.

Представители украинского правительства заявили, что в рамках работы электронной площадки планируется в целом реализовать около 1 с лишним миллиона кубометров древесины.

Если произвести простой пересчёт, то значит, что топлива в виде дров хватит всего на 70,000 человек, чего, в общем-то, недостаточно для того, чтобы обогреть все домохозяйства страны.

Также остаётся открытым вопрос о том, что делать жителям многоквартирных домов. Там организовать печное дровяное отопление довольно проблематично.

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