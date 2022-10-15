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США вводят тотальный запрет на покупку оборудования от Huawei, ZTE и Hikvision
Санкции касаются телекоммуникаций и видеонаблюдения
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Буквально вчера стало известно о том, что США в своих санкциях против ведущих технологических компаний Китая зашли совсем уж далеко.

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Некоторые эксперты рынка электроники говорят, что американцы попросту взбесились.

Несмотря на то, что в течение нескольких лет компании ZTE и Huawei всячески старались удовлетворить санкционной политике Америки, они так и не добились отмены санкций в свою сторону со стороны американских регуляторов.

Свежие новости такие - Федеральная комиссия по связи инициировала тотальный запрет на продажу вообще любого нового телекоммуникационного оборудования, а также устройств для видеонаблюдения, которые произведены компаниями ZTE, Huawei и Hikvision.

Формальная причина такого поступка - забота о национальной безопасности.

Якобы, оборудование, сделанное китайскими компаниями, следит за простыми американцами.

При этом американский регулятор хорошо осведомлён о том, что многие компании внутри Соединённых Штатов уже закупили немалые объемы телекоммуникационного оборудования у названных китайских компаний, на что потратили существенные средства и теперь им попросту запрещено использовать это оборудование!

Всё устаревшее телекоммуникационное «хозяйство», которое в прошлом получило одобрение комиссии по связи, можно свободно продавать и покупать. Речь в тотальном запрете идёт только о новых устройствах.

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Серегарус
19:31
а хуавэй перед ними всё хвостом махал, магазины свои у нас закрывал...
США вводят тотальный запрет на покупку оборудования от Huawei, ZTE и Hikvision
sl-d
19:30
Сколько ешё раз эту новость скопируют?
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