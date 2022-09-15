По крайней мере, так заявляют китайские дипломаты

Накануне мероприятий в рамках ШОС, китайские дипломаты самого высокого ранга заявили о том, что после этой встречи начнётся «новая эра российско-китайских отношений», которая ознаменует собой начало создания «нового миропорядка».

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Также китайские дипломаты озвучили целый ряд интересных тезисов, которые мгновенно отозвались шквалом истеричных комментариев в западных СМИ.

Ни для кого не секрет, что до сегодняшнего дня официальная позиция Пекина по «украинскому кейсу» была максимально осторожная и сдержанная. Никого не осуждая, но и никого не поддерживая, а только лишь критикуя действия блока НАТО и глупость санкционного давления на Россию, китайцы с удовольствием пользовались выгодой от существенных скидок на российские энергоресурсы и радовались газовому реэкспорту.

Сегодня же китайский «третий по важности человек» прямо заявил, что в скором времени начнётся официальное предоставление Москве всеобъемлющей помощи от Китая и будет официально объявлено об одобрении любых необходимых действий Российской Федерации на международной арене.

Пекинские дипломаты рассылают по всем каналам сообщения о том, что теперь Россия и Китай вместе поведут международное сообщество к «новому справедливому миропорядку».

Взаимодействие на глобальном экономическом уровне уже имеет ощутимые успехи, при этом китайский юань укрепляется и параллельно страхует российский рубль, который крепнет от увеличивающегося количества межгосударственных расчетов в национальных валютах.

После окончания сессии ШОС ожидается, что будет объявлено о реальных шагах сотрудничества в будущем и получит развитие идея отказа от доллара внутри организации ШОС.

Конечно же, Иран станет полноправным членом организации и надо заметить, что эта страна - самая большая экономика Ближнего Востока. Это такой же центр притяжения сил, как Арабские Эмираты или Турция. И теперь тройка экономических союзников в лице Китая, России и Индии превращается в четвёрку!

В ШОС стремятся Саудовская Аравия, Катар и Египет.

То есть, четыре мировые ядерные державы из девяти и основные владельцы планетарных энергоресурсов объединяются в мощную коалицию.

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