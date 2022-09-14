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Китай работает над созданием гиперзвуковой ракеты-амфибии
Боеприпас будет иметь возможность погружаться под воду на глубины до 100 метров
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Журналисты китайских военных изданий утверждают, что в скором времени на вооружении армии КНР появится уникальная гиперзвуковая ракета-амфибия, которая, прежде всего, направлена на уничтожение различных плавсредств противника.

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Сейчас уже известно, что ракета-амфибия сможет подниматься на высоту до 10.000 м и буквально «нырять» в воду на глубину до 100 м.

Такого изобретения пока ещё в мире официально не представлено.

При этом, длина ракеты не превышает 5 м, а скорость полёта в два с половиной раза превосходит скорость звука. После пуска (а это примерно 200 км пути), ракета сможет снижаться до поверхности водоема на любой территории и сохранять импульс движения ещё на протяжении почти 20 км, после чего ударный боеприпас погружается под воду и уже в толще воды развивает скорость около 350 км/ч.

Журналисты, написавшие о новинке, сообщают, ссылаясь на учёных, которые занимаются данной разработкой, что трудность при создании подобной гиперзвуковой ракеты-амфибии это, конечно же, силовая установка, которая должна сбалансировано обеспечивать тягу как в воде, так и в воздухе.

Считается, что решение данной проблемы лежит в области применения химического элемента «Бор», который каким-то образом станет частью силовой установки китайских гиперзвуковых ракет-амфибий.

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