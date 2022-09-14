Сегодня стало известно о том, что Соединённые Штаты Америки в скором времени собираются ввести целый ряд санкций против Китая в связи с ситуацией на Тайване.
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Об этом говорят довольно осведомлённые источники Рейтерс, которые утверждают, что об этом их проинформировали высокопоставленные чиновники американской стороны.
Тем самым Америка пытается дать чёткий сигнал «о нецелесообразности дальнейшего развития конфликта вокруг острова» и при этом отдельно издание отмечает, что тайваньские переговорщики уже несколько недель буквально атакуют все дипломатические представительства Евросоюза, убеждая, а местами умоляя и торгуясь, Европу выступить санкциями против Китая единым фронтом с Соединёнными Штатами.
Как предполагают журналисты, санкции непосредственно затронут большинство китайских технологических компаний, а основной удар придётся на коммуникационное оборудование и компьютерные чипы а также машины и автоматы для их производства.