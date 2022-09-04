Сразу несколько газет вышли с материалами, критикующими политику властей

Британский таблоид The Sun в своём последнем номере выпустил наглядное сравнение цен на продукты питания в Великобритании и России.

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Журналисты издания сокрушаются, что, после введения санкций, большинство необходимых овощей и фруктов, а также цены за электричество на территории Российской Федерации снижаются после взлета весной 2022 года, в то время как на территории Объединённого Королевства - увеличиваются.

Репортеры искренне недоумевают, как это могло произойти. Автор статьи заявляет – «Большое санкционное спасибо! Я лучше перееду жить в обложенную санкциями Россию, вместо того, чтобы страдать в Британии от стремительной инфляции».

Вторит новостной теме и газета The Mirror, которая взялась сравнить стоимость путёвки к тёплым островам на круизном лайнере и месяц жизни на типичной английской ферме.

Итак, журналисты издания посчитали, что если суммировать все затраты на электроэнергию, бензин, продукты для хозяйства, то сумма суточный «прожиточный минимум» составит 30 фунтов (примерно 2000 руб). При этом, по текущим туристическим ценам, одно туристическое место на круизном лайнере с системой обслуживания «Всё включено» стоит 19 фунтов в сутки (всего 1500 руб).

Многие туристические агентства Великобритании открывают продажи туров продолжительностью от 21 ночи, которые стартуют в январе и приглашают всех желающих «перезимовать» на тёплых островах.

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