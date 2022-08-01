Пример про плиточников - показательный

Вице-премьер Марат Хуснуллин в своём интервью для издания РБК сделал несколько интересных заявлений.

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Например, господин Хуснуллин очень положительно высказался по вопросу оценки потенциала трудового рынка Северной Кореи и производительности труда северокорейских рабочих.

Так, вице-премьер заявил, что рабочие из Северной Кореи работают гораздо эффективнее, чем русские рабочие и привёл простой пример. Как утверждает вице-премьер, северокорейский мастер укладки плитки работает в 2,5 раза эффективнее, чем плиточник российский.

То есть, по сути, говорит Хуснуллин, северокорейский плиточник может заменить собой два с половиной российских плиточника. Северные корейцы очень хорошие рабочие, но, к сожалению, очень закрытые.

Также господин Хуснуллин заявил, что во время пандемии российский рынок труда потерял значительную часть мигрантов и до сих пор полностью не восстановился. Также он отметил, что обеспечивать работой трудовых мигрантов несколько выгоднее, чем брать на работу местных россиян, чьи услуги, в конечном счёте, будут дороже и в итоге это скажется на конечной стоимости возводимых объектов.

Министерство внутренних дел заявляет, что с начала 2022 года в Россию вновь прибыло в три раза больше мигрантов, чем за схожий период прошлого года и при этом абсолютное большинство приехавших готовы работать легально и делают всё, чтобы получить необходимые документы (в том числе соглашаются на любые тестирования в рамках профилактики ковида) и четко следуют трудовому законодательству.

Судя по всему, заявление вице-премьера связано с тем, что в стране наметилось значительное увеличение объёмов строительства и, как следствие, был произведён свежий и актуальный анализ рынка труда и рабочих.

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