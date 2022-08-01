Еще раз. Пиратский ресурс добивается своей легализации на официальных площадках. И шансы у Zetflix на успех очень высокие.

Похоже, что пиратский контент, который ранее был как-бы официально запрещён, но всё равно распространялся в русскоязычном интернете, пытается легализовать сам себя.

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Например, небезызвестный Zetflix, который с успехом заменил ушедший из России оригинальный сервис Netflix, поднялся на такой уровень, что готов добавить своё официальное приложение в отечественные магазины НашСтор и РуСтор.

Официальные представители Zetflix говорят о том, что с начало весны 2022 года количество поисковых запросов и посещений сайта выросло на 400%!

Теперь же приложение для Android будут распространять в виде APK-файла, а владельцы площадки подали настойчивый запрос на добавление приложения в официальные российские магазины.

Пиратство пиратством, но Zetflix набрал такие обороты, что стал совершенно заметным игроком рынка. Бесплатный просмотр кино и сериалов интересует очень многих, суточная посещаемость ресурса превышает 200.000 зрителей (а в пике бывает и до полумиллиона уников), а в месяц аудиторию Zetflix можно оценить в 5 млн человек.

Весьма вероятно, что Zetflix добьётся своего и станет официально распространяться через созданные отечественные магазины приложений. Пиратский контент стал регулировать сам себя и сам же себя легализует в свете отсутствия альтернатив.

По данным Яндекса, количество пиратского контента в пересчёте на ссылки увеличилось ровно в 3 раза. Почти 70 млн записей в поисковой выдаче содержат ссылки на пиратский контент и, если учесть, что уже принято решение об обязательной установке отечественных магазинов приложений на все ввозимые смартфоны и планшеты в Россию, то добавление приложения Zetflix станет фантастическим импульсом для дальнейшего развития пиратских сервисов.

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