Как недавно стало известно, в Китае состоялись первые аресты крупных чиновников, ответственных за налаживание независимого китайского производства микроэлектроники.
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Так, сразу четыре крупных чиновника КНР, отвечающих за развитие китайской индустрии микроэлектроники, попали под расследование и были арестованы.
Среди них действительно партийные бонзы (уже, конечно, в прошлом). Это министр информации и промышленности, которого подозревают в том, что он не просто нарушил партийную дисциплину и законы Китая, но и и непосредственно стоял за срывом программы по импортозамещению иностранных микросхем.
Также были арестованы и лица, связанные со срывом проектов, которые должны были обеспечить Китай собственной полупроводниковой промышленностью. Из них можно выделить президента китайского фонда чип-микросхем, управляющего китайской инвестиционной компанией, который занимался существенными юридическими преступлениями и уже давно находится под следствием, а также бывший председатель совместной частно-государственной корпорации, которая была уличена в коррупции на ниве импортозамещения.
Таким образом, особенно на фоне всё время обостряющегося конфликта в отношениях между Китаем и США, официальный Пекин стремится удесятерить свои усилия по развитию действительно конкурентоспособного внутреннего полупроводникового рынка и не остановится до тех пор, пока задача не будет выполнена.