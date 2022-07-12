Размах и исполнение мошеннической схемы можно сразу перекладывать в сценарий Болливудского блокбастера

Похоже, в Индии мошенничество в цифровой среде выходит на совершенно новый, ранее никем не виданный, уровень.

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Там группа лиц, по предварительному сговору, создали и раскрутили «поддельную» Лигу Крикета.

И всё для того, чтобы разводить доверчивых российских игроков на спортивных тотализаторах в онлайн-букмекерских конторах. Преступную группу задержали после 3 недель работы.

Индийские преступники продумали буквально всё до каждой мелочи, может быть, им лучше поискать работу в Болливуде, потому что: они наняли актёров, которые изображали профессиональных игроков в крикет; купили им спортивную форму и спортивный инвентарь; установили целый ряд видеокамер на поле и транслировали ход поддельных игр, якобы, индийской премьер-лиги, накладывания на видео интершум, который заменял крики фанатов и болельщиков со стадиона.

Также практически на всех известных цифровых платформах были организованы трансляции матчей в текстовом виде.

Когда мошенники видели, что онлайн-ставки на победу той или иной команды доходили до необходимого им уровня, то организаторы «поддельной» Лиги Крикета связывались с актёрами по миниатюрным рациям и сообщали им, какой именно результат нужно сделать, чтобы мошенники оказались в плюсе.

Размах аферы впечатляет, но мошенники проработали не так много и заработать им удалось всего лишь около 5 тысяч долларов США. Но идея и её реализация, которую они продемонстрировали миру, явно заинтересует других нечистых на руку любителей легкой наживы.

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