Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DeepDeep За пост начислено вознаграждение
Мошенники в Индии создали фейковую "Лигу Крикета", чтобы обманывать любителей онлайн-ставок на спорт
Размах и исполнение мошеннической схемы можно сразу перекладывать в сценарий Болливудского блокбастера
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3060 Ti MSI за 50 тр в Регарде
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде
3050 MSI Gaming дешевле 40тр

Похоже, в Индии мошенничество в цифровой среде выходит на совершенно новый, ранее никем не виданный, уровень.

реклама

Там группа лиц, по предварительному сговору, создали и раскрутили «поддельную» Лигу Крикета.

И всё для того, чтобы разводить доверчивых российских игроков на спортивных тотализаторах в онлайн-букмекерских конторах. Преступную группу задержали после 3 недель работы.

Индийские преступники продумали буквально всё до каждой мелочи, может быть, им лучше поискать работу в Болливуде, потому что: они наняли актёров, которые изображали профессиональных игроков в крикет; купили им спортивную форму и спортивный инвентарь; установили целый ряд видеокамер на поле и транслировали ход поддельных игр, якобы, индийской премьер-лиги, накладывания на видео интершум, который заменял крики фанатов и болельщиков со стадиона.

Также практически на всех известных цифровых платформах были организованы трансляции матчей в текстовом виде.

Когда мошенники видели, что онлайн-ставки на победу той или иной команды доходили до необходимого им уровня, то организаторы «поддельной» Лиги Крикета связывались с актёрами по миниатюрным рациям и сообщали им, какой именно результат нужно сделать, чтобы мошенники оказались в плюсе.

Размах аферы впечатляет, но мошенники проработали не так много и заработать им удалось всего лишь около 5 тысяч долларов США. Но идея и её реализация, которую они продемонстрировали миру, явно заинтересует других нечистых на руку любителей легкой наживы.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
В полтора раза снижена цена RX 6600
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#мошенники #ставки на спорт #афера #лига крикета #ставки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Устройства, сжигающие видеокарты без следов воздействия, появились на Авито
Лже-крипто-майнеры за 2 года выудили 5 млн рублей у московской пенсионерки
Банк России заблокировал более 190 тысяч мошеннических номеров за последние полгода
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РФ перекроет Европе газ – в Bloomberg заявили о том, что Северный поток окончательно остановится
94
Приключение Witch Strandings с открытым миром вышло в Steam
2
Утром 11 июля Биткоин перешёл к падению, а аналитики с Уолл-стрит ожидают снижения курса до $10 000
11
Китайские магазины скинули цены на видеокарты до 38% – GeForce RTX 3070 стоит всего 31 000 рублей
17
Intel призналась в проблемах с процессорами Alder Lake
43
Сколько видеопамяти должно быть на видеокарте в 2022г – 5 оптимальных моделей по цене от 30 000р
11
Российские чиновники встали на пути импортозамещения – нет ни денег, ни личной заинтересованности
12
Вышли ноутбуки, на которых невозможно запустить Linux
5
Два очень старых смартфона Samsung получили свежую прошивку One UI 4.1 на Android 12
2
Крупнейшая в истории кража криптовалюты произошла из-за мошеннического предложения о работе
+
Можно ли купить игровую видеокарту за 10 000 рублей – б.у. Radeon RX 580 vs новая GeForce GTX 1650
5
Обновлённая Lada Granta Cross сошла с конвейера – механика и без подушек безопасности за 722 300р
59
Инсайдер: в GTA 6 вернутся Нико Беллик и Майкл Де Санта
3
Дискретные GPU Navi 31/32/33 и APU Phoenix Point получат разные версии контроллера дисплея
+
Российский магазин назвал 5 самых популярных процессоров – лучшие CPU Intel и AMD лета 2022 года
20
СМИ: в России заработал параллельный импорт игр для приставок и компьютеров
2
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks – 5 оптимальных GPU от 6000 рублей
9
Стоит ли покупать б.у. видеокарты по почте – блогер приобрёл почти новую Radeon RX 6600 за 16 000р
5
Союз потребителей РФ предлагает запретить все устройства без USB-C, в том числе и Apple
20
Видеокарта DG1 может работать на ПК AMD Ryzen
1

Популярные статьи

Перекупщики не могут продать видеокарты Rtx 3060 Ti c памятью Hynix, началась война компроматов
116
5 причин избегать покупки видеокарт и процессоров с высоким энергопотреблением
56
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
40
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
110
Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
59
Краткий обзор дешевых клавиатур
66

Сейчас обсуждают

wwr222
15:00
Более с тобой бесед не будет. Такое же чмо, как и Шаман ака Яга
Краткий обзор дешевых клавиатур
wwr222
14:59
Давно, мне один чел говорил, что тут выродков полно (в смысле в соц сетях и тырнете в принципе). Что ж, чем-то он прав. Уже в трех, зареганных в Конфе, я сильно разочаровался. Просто интересно: это ш...
Краткий обзор дешевых клавиатур
Anglesmith
14:58
Мне для игры, в которую я играю (MSFS 2020) клавиатура вообще не нужна (да и мышь там нужна только изредка). Но для работы нужна качественная, очень неприятно, когда одна клавиша начинает плохо срабат...
Краткий обзор дешевых клавиатур
Сергей Васильев
14:57
Т.есть ты овца признала что у меня на выпасе? Молодец, послушная
Краткий обзор дешевых клавиатур
SANEKS
14:56
А как же понты? Костомная водянка - слово то какое, звучит почти как кастомный чоппер.
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
Zeb_Joker
14:56
Ну да, ведь все текущие владельцы топов интел сидят на боксовых куллерах от i3, там каждый ватт на счету))) Они только мечтают о водянках, как у красных)
Intel Core i9-13900K протестирован в Geekbench на тактовой частоте до 5,7 ГГц
VictoR_VK
14:56
Что ты гавностатьи пишешь, тут и так всем понятно, что ты гавностатьи пишешь.
Краткий обзор дешевых клавиатур
Pit Shmit
14:55
Я и на 10-ти летнем буке с gtx630m на минималках с ФПС 110 шпилил, зимой бук с rtx3060 уже купил. Ура! Товарищи
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks – 5 оптимальных GPU от 6000 рублей
Сергей Васильев
14:55
Так это малолетка которая там вписала левые данные. Что тут непонятного. Вот эти мамкины герои только в интернетах могут кукорекать
Краткий обзор дешевых клавиатур
VictoR_VK
14:55
Ага точно, ты как девки вроде по теме как думается говоришь, но в итоге не потеме сливаешь. Тут про тебя поняли уде пастушок ты wwr222. Иди дальше его карауль и поддакивай ему.
Краткий обзор дешевых клавиатур
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем