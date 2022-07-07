Премьера картины в декабре 2022 года обещает зрителям графику феноменального уровня, которую пока не предлагает ни одна видеоигра

Несколько недель назад на платформе YouTube была опубликована запись с тизером второй части прогремевшей на весь мир картины «Аватар».

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Итак, в фильме «Аватар-2. Путь воды» зрители возвращаются на известную всем планету, населенную синими человечками, которые снова оказываются втянуты в категорическое противостояние с внешними врагами.

Основной упор фильма делается на подводные съёмки, но речь не об этом, а о том, что данная кинокартина вобрала в себе все топовые компьютерные мировые технологии, которые стали доступны человечеству с 2009 года (именно тогда мир увидел первый « Аватар»).

Даже глядя на трейлер картины становится очевидно, что компания из Новой Зеландии под названием Weta FX (соучредителем которой является знаменитый режиссёр франшизы «Властелин колец» Питер Джексон) создала скорее метавселенную, чем традиционный фильм.

Несмотря на то, что основная часть съёмок картины проходила под водой (для этого построили специальный резервуар, который наполнили 4 млн литров воды) актёры от мала до велика по 6 месяцев тренировались задерживать дыхание под водой, а для того, чтобы снять сцены в приличном качестве, компания Weta FX прибегла к новым, доселе невиданным фирменным технологиям, которые позволили в итоге создать графику фантастического уровня.

Такая картинка, без сомнения, выглядит реалистичнее, чем в обыкновенных фильмах, но всё же больше напоминает изображение для видеоигры, нежели нечто, снятое на кинокамеру в павильоне.

В целом с 2017 года обработка видео, построение графики и другие спецэффекты, созданные компанией Weta FX, потребовали задействования огромных вычислительных мощностей.

Визуальные эффекты, которые предоставляют Weta FX, являются настоящим произведением искусства и многие критики призывают оценивать их отдельно как самостоятельное произведение человеческого гения.

Для прорисовки подводных цен была разработана целая технология захвата движения объектов под водной гладью, только на создание одной этой технологии у компании ушло 18 месяцев и целая команда специалистов по подводной анимации.

Всё, чем могли помочь суперкомпьютеры, было использовано - миллиарды вычислений, комплексное моделирование, анимация без внешних движков для волос, тканей, людей, воды и вообще всего, чего только можно.

Всё было отдано на обработку суперкомпьютеров, от актёров потребовалось не так уж и много, несколько сотен камер фиксировали каждое их движение, которое затем по маркерам собиралось на экране монтажного компьютера.

«Аватар -2» выйдет в широкий прокат уже в декабре 2022 года, и этот фильм как произведение "цифрового искусства" действительно заслуживает внимания.

А пока что все, кто ещё не видел, могут посмотреть тизер данной киноленты.

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