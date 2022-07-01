Северокорейские айтишники - грозная сила

Пиши на наш сайт и зарабатывай

Пиши на наш сайт и зарабатывай

В сети набирает популярность история о том, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын создал вокруг себя специальную национальную группировку хакеров экстра-класса, которые за последнее время украли с разных криптовалютных бирж активов более чем на 700 млн долларов.

реклама

По сообщениям аналитиков, на всё про всё у северокорейских хакеров ушло всего 18 минут, за которые они совершили 11 транзакций и украли из биржи Ронин 615 млн долларов.

Лазейкой для взлома стал путь, основанный на компрометации криптографически защищённых ключей для кошельков с мультиподписью.

Эксперты утверждают, что подобная схема взлома - визитная карточка группировки Лазарус.

Как только история с похищением криптовалюты стала набирать обороты и северокорейских хакеров начали обвинять в совершении данного преступления, то группировка Лазарус украла ещё 100 млн долларов, скомпрометировав мост «Horizon», который позволял переводить токены между криптовалютными биржами.

Похищенные средства уже выведены с помощью известного специализированного сайта, который занимается отмыванием незаконно добытой криптовалюты.

анонсы и реклама 6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри Много крутых RTX 3060 Ti за 50 тр Вдвое подешевела 6700XT в Регарде 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 6750XT MSI Gaming дешевле 60 тр Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 6800XT за 70 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3060 Gigabyte Gaming за 40тр с началом RTX Ti 3070 за 57тр Gigabyte Gaming