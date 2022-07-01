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Хакеры Ким Чен Ына похитили криптовалюты на $700 млн
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В сети набирает популярность история о том, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын создал вокруг себя специальную национальную группировку хакеров экстра-класса, которые за последнее время украли с разных криптовалютных бирж активов более чем на 700 млн долларов.

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По сообщениям аналитиков, на всё про всё у северокорейских хакеров ушло всего 18 минут, за которые они совершили 11 транзакций и украли из биржи Ронин 615 млн долларов.

Лазейкой для взлома стал путь, основанный на компрометации криптографически защищённых ключей для кошельков с мультиподписью.

Эксперты утверждают, что подобная схема взлома - визитная карточка группировки Лазарус.

Как только история с похищением криптовалюты стала набирать обороты и северокорейских хакеров начали обвинять в совершении данного преступления, то группировка Лазарус украла ещё 100 млн долларов, скомпрометировав мост «Horizon», который позволял переводить токены между криптовалютными биржами.

Похищенные средства уже выведены с помощью известного специализированного сайта, который занимается отмыванием незаконно добытой криптовалюты.

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