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В Узбекистане победителям IT-конкурса вручили сумку для ноутбука, сетевой фильтр и клавиатуру
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В конце первого месяца лета в Узбекистане, а точнее в Чимбайском районе этого государства, прошёл один из этапов конкурса «Знаток IT».

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В соревновании поучаствовали более чем 60 молодых людей  разных возрастных категорий вплоть до 25 лет. В рамках этого конкурса они должны были показать свои выдающиеся навыки в «цифровом искусстве».

Обращает на себя внимание то, что в качестве призов победителям конкурса вручили сумку для ноутбука, удлинитель и клавиатуру.

Вопиющая новость о таких «ценных» призах разнеслась не только внутри Узбекистана, но и по многим зарубежным информационным порталам. Что, конечно же, отрицательно сказалось на восприятии государства на мировой арене.

В дело вмешались более серьёзные люди и победителям конкурса в срочном порядке были вручены новые системные блоки, а поздравительные фотографии, на которых талантливым узбекским детям вручают сетевые фильтры, быстро убрали из социальных сетей.

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При этом высокопоставленный чиновник по делам молодёжи Узбекистана заявил, что подобными просчётами в организации молодёжных мероприятий можно добиться только снижения положительного имиджа страны, который и так строится с большим трудом.

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В Узбекистане победителям IT-конкурса вручили сумку для ноутбука, сетевой фильтр и клавиатуру
Adam Smith
12:35
интересно дожмет до 40)))) а дорогу-то строят в китай, сейчас наверно ускорятся. в выходные корешь видосик запилил, работает там геодезистом)))
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Это еще норм. А вот на городской олимпиаде по информатике среди учеников школ вручить победителям книжки "Виндовс для чайников" это реально эпик. От удлинителя хотя бы польза есть.
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Stupid Miner
12:31
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