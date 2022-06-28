Организаторам мероприятия явно не хватило размаха

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В конце первого месяца лета в Узбекистане, а точнее в Чимбайском районе этого государства, прошёл один из этапов конкурса «Знаток IT».

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В соревновании поучаствовали более чем 60 молодых людей разных возрастных категорий вплоть до 25 лет. В рамках этого конкурса они должны были показать свои выдающиеся навыки в «цифровом искусстве».

Обращает на себя внимание то, что в качестве призов победителям конкурса вручили сумку для ноутбука, удлинитель и клавиатуру.

Вопиющая новость о таких «ценных» призах разнеслась не только внутри Узбекистана, но и по многим зарубежным информационным порталам. Что, конечно же, отрицательно сказалось на восприятии государства на мировой арене.

В дело вмешались более серьёзные люди и победителям конкурса в срочном порядке были вручены новые системные блоки, а поздравительные фотографии, на которых талантливым узбекским детям вручают сетевые фильтры, быстро убрали из социальных сетей.

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При этом высокопоставленный чиновник по делам молодёжи Узбекистана заявил, что подобными просчётами в организации молодёжных мероприятий можно добиться только снижения положительного имиджа страны, который и так строится с большим трудом.