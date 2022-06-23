Западным военным экспертам стало известно о том, что государство Норвегия решило разорвать оборонный контракт с блоком НАТО, который не могли выполнить в течение без малого 20 лет!
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Итак, подробности. Ещё 20 лет назад правительство Норвегии заказало огромную партию военных вертолётов у профильного предприятия, которое называется Nato Heli.
Данное предприятие специализируется на глобальных поставках вертолетов в войска блока НАТО. Но что-то пошло не так - 20 лет норвежские военные сражались с бесконечными дефектами машин и писали длинные рекламации. Ещё больше времени потребовалось на то, чтобы дождаться очень медленного выполнения требований заказчиков.
Сейчас же Норвегия приняла решение разорвать контракт и вернуть уже переданные вертолёты консорциуму, а также потребовать назад больше миллиарда евро издержек. Неудивительно, что после десятков лет, проведённых в ожидании исправных машин, консорциум-исполнитель заявил, что не понимает сути претензий и вообще отвергает все обвинения в свой адрес. Конечно, никто ничего возвращать не собирается.
Речь идёт о большом военном заказе вертолетов NH-90, которые оказались вообще неприспособленными даже для участия в парадах.
Официальные лица военного ведомства Норвегии заявляют, что вертолёты «никогда не смогут стать частью вооруженных сил Норвегии», потому что вообще не соответствует даже минимальным стандартам данной техники.