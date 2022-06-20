Глава «Роскосмоса», Дмитрий Рогозин, сообщил, что Пентагон фактически превращает личную компанию Илона Маска SpaceX в военное подразделение оборонного ведомства США.
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Так, господин Рогозин говорит о том, что ведущие военные эксперты, ссылаясь на некие документы Пентагона, заявляют, что Минобороны Америки находятся на высокой стадии проработки вопроса, касающегося использования ракет производства компании SpaceX для транспортировки сил "немедленного реагирования" в кратчайшие сроки к месту внезапно открывшейся военной эскалации.
Например, если произойдёт атака американского посольства на территориях, которые сильно удалены от военных баз. Другой способ использования наработок SpaceX в военных целях Пентагон предлагает следующий - переброска с использованием космического пространства любых военных грузов, в приоритете - систем быстрого развёртывания.
Для создания временных наземных баз, способных принимать авиатранспорт, обслуживать наземные военные грузы и создавать вокруг этих баз современные военные укрытия. Также необходимо наладить перемещение через космос других элементов наступательных операций.
То есть, подобные грузы с помощью многоразовых ракет компании Илона Маска могут быть заброшены в любую точку планеты непосредственно перед высадкой там войск США и их союзников.
Кроме того, уже сейчас спутниковое оборудование компании SpaceX используется представителями Пентагона для организации военной связи.