Представленная ещё в апреле современная нейросеть по работе с изображениями DALLE2 была ориентирована создателями на то, чтобы дорисовать известные мировые шедевры изобразительного искусства.
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Так, по мнению нейросети, Моне Лизе очень не хватает ног, а бурлакам на Волге, например, было, наверное, слишком легко тянуть на себе огромное плавсредство, и нейросеть добавила на их пути несколько крупных камней.
На картине «Апофеоз войны» явно не хватает причудливого радиоактивного облака в небе, а знаменитая «Девушка с жемчужной сережкой» чем-то особенно понравилась нейросети.
Видимо, именно поэтому «бездушный разум» снабдил картину целой комнатой, в которой дорисовал окно, мебель, зеркала и другие предметы интерьера.
В целом, работа нейросети зачастую базируется на моделировании берегов, деревьев и любых других элементов фона картины, которые составляют основу изображение оригинала, но иногда попадаются и очень забавные варианты картин после обработки нейросетью.