Конечно же, пришло немало потрудиться и многое доработать, но цель достигнута

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

Энтузиаст-любитель превратил обыкновенный кнопочный телефон Nokia 1680 в компьютер с операционной системой Linux.

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Изначально этот старенький аппарат мог похвастаться небольшим экраном и поддержкой сетей 2G, но, если в нём кое-что переделать, то можно создать отдельное неплохое изобретение, подумал талантливый «самоделкин».

Так, радиолюбитель заменил в аппарате большую часть микросхем и своими руками написал программный код для загрузки и управления. Оригинальная заводская печатная плата аппарата была сменена на новую самодельную подложку с процессором Ingenic x100e, который может работать на тактовой частоте 1 ГГц.

При этом поддерживает 64 Мб ОЗУ и 32 Мб флеш-памяти типа NOR, а также 4 Гб флеш-памяти типа Nand.

Оригинальный TFT экран также пришлось заменить на 2-х дюймовую матрицу IPS, но она оказалась всё-таки слишком велика по габаритам для данного устройства, и корпус пришлось доработать.

Помимо этого, у телефона, который уже и не телефон вовсе, появилась поддержка портов USB Type-C и рабочая камера на 5 мегапикселей и даже модуль WiFi.

При этом девайс работает под управлением операционной системы Linux и прекрасно себя чувствует.

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