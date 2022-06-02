Случилось то, о чем предупреждали еще пару месяцев назад - 30% от общего потребления неона в мире теперь доступно только дружественным странам и то, по разрешению Минпромторга

Сегодня произошло то, о чём ещё несколько месяцев назад предупреждали эксперты.

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Россия ввела запрет до конца 2022 года на экспорт из страны любых инертных газов. Данное решение было принято на основе предложений Министерства промышленности, которое теперь будет отдельно санкционировать каждую продажу подобных газов за рубеж.

По уточненным данным, на долю Российской Федерации приходится треть от общего мирового потребления неона (около 30% в глобальном масштабе). Кроме того, под экспортные ограничения попали такие газы как гелий, аргон и все другие компоненты, которые непосредственно участвуют в полупроводниковом производстве.

Ни одна серьезная микросхема в мире не может быть выпущена без этих газов. С учётом того, что второй крупный поставщик – Украина, сейчас не может выполнять свои обязательства по поставкам, то остаётся единственный пока формально ничем не ограниченный продавец подобного рода материалов - это Китай.

Ещё несколько месяцев назад многие эксперты высказывали предположение, что в ответ на санкции Россия с большой долей вероятности примет данное решение. И вот оно принято.

К сожалению, ни для кого не секрет, как это скажется на мировом производстве полупроводниковой продукции и на ценах.

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