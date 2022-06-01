Полностью синтетическую говядину и курятины смогут попробовать все желающие, а экологи даже повесить на стену как трофей

Случилось то, о чём так давно мечтали экологи.

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В США компания «Гуд Мит» собирается до 2024 года построить и ввести в эксплуатацию 10 крупнейших в мире «биореакторов», предназначенных для производства искусственного мяса.

Технические характеристики устройств следующие - каждый имеет емкость 250.000 л и, при выходе на полную мощность, все они вместе будут вырабатывать 12.000 тонн искусственного мяса коров и куриц в год.

Экологи заявили о первой серьёзной победе, ведь убивать больше животных не нужно. Но, к сожалению, факты говорят против очередного экологического проекта.

Например, только в 2020 году в Америке было произведено 13 млн тонн настоящий говядины. Конечно же, на этом фоне вклад искусственного мяса настолько ничтожен, что и говорить о нём смешно.

Более того, эксперты заявляют, что ещё неизвестно, такие уж безвредные данные «биореакторы» или нет - ведь для производства искусственного мяса требуется не только уйма энергии, но и практически вся таблица Менделеева, десятки консервантов и химикатов. Вот они как повлияют на экологию и здоровье людей?

На самом деле всё это предприятие направлено лишь на то, чтобы дать импульс к производству искусственной еды по всей Америке.

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