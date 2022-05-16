Сегодня стало известно о том, что ритейлер «М-видео-Эльдорадо» заключил партнерское соглашение с платформой Яндекс-Маркет.
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С этого момента все товары из магазинов Эльдорадо или/и М-видео можно с такой же лёгкостью приобрести на маркетплейсе Яндекса, как и в обычном магазине сети.
Также сообщается о том, что все удобные преимущества Яндекс Маркета сохранились. Оплату можно осуществлять полностью, в рассрочку или в кредит, а также воспользоваться всеми преимуществами подписки от Яндекса, которая позволяет получать на многие товары значительный кэшбек.
Официальные представители Яндекса сообщают, что соглашение предполагает работу по всем товарным позициям и моделям магазинов. Также при заказе будет доступен самостоятельный вывоз товара из торгового зала или пункта выдачи заказов, а еще доступна фирменная возможность экспресс-доставки логистическими службами Яндекса всего за пару часов.
Считается, что таким образом компании пытаются более плотно консолидироваться друг с другом и сосредоточиться на количестве продаж, а не на борьбе друг с другом за кошелёк покупателей. Не те сейчас времена.