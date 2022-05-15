Постепенное перевооружение американской армии начато, но может затянуться на несколько лет. Теперь даже самые большие патриоты США признали, что M16 - далеко не так хороша, как о ней говорят

В конце марта стало известно о том, что военные чиновники США наконец-то пришли к единому мнению по поводу того, какой экземпляр стрелкового оружия станет достойной заменой знаменитой винтовки M16 в американских войсках.

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Итак, речь ведётся о ручном пулемёте модели ХМ250 и современной штурмовой винтовке модели ХМ5. Оба экземпляра производятся немецкой оружейной компанией Sig Sauer.

Скорое принятие подобных образцов стрелкового оружия на вооружение будет означать эпохальную смену поколений оружия ближнего боя в американской армии.

Карабины М4-А1 и пулемет M-249 уходят в прошлое. Но уходят постепенно. Компания Sig Sauer оснащает свои стрелковые экземпляры оружия прогрессивными системами управления огнём и оптическими прицелами для наблюдения и поражения целей, в том числе на большой дистанции.

Сообщается, что новые образцы вооружения получат инженерные войска, подразделения пехоты, а также другие боевые части. Специалисты-оружейники говорят, что основная причина, которая вынудила американские военные власти ускорить перевооружение - это очень слабые пробивные характеристики используемых патронов калибра 5.56 мм, которые уже не справляются с современными армейскими бронежилетами разных стран мира и другими средствами защиты пехотных войск и войск специального назначения.

Точные тактико-технические характеристики новых моделей Sig Sauer пока остаются в тайне. Однако, есть мнение, что они во многом повторяют гражданские версии таких же устройств Sig Sauer. Модели винтовок, которые продаются сейчас, имеют геометрическую длину около 80 см и весят почти 4 кг. Фирменный двухступенчатый спусковой механизм и увеличенный магазин на 20 патронов также являются отличительными признаками данные штурмовой винтовки, она может быть оснащена и другим навесным оборудованием, которое значительно расширит возможности её применение.

Также известно, что гражданские образцы от Sig Sauer будут существенно переработаны под армейские нужды. Например, будет увеличена практически вдвое эффективность стрельбы, а также применены специальные композитные материалы, которые позволят сразу на 40% уменьшить вес вооружения.

Также будет сохранена фирменная «ленточная» подача боеприпасов, которая будет работать на улучшение характеристик вооружения при уменьшенной отдаче и повышенной кучности стрельбы.

Армия США планирует закупить более 300.000 единиц указанных новинок, а во время поступления в войска данной модели им присвоят новые условные обозначения - винтовка будет иметь название M5, а пулемёт M250.

Однако стоит отметить, что по информации экспертов, полное перевооружение американской армии новыми образцами стрелкового оружия ближнего боя сейчас попросту невозможно. Ведь общая численность резерва, Нацгвардии, а также действующей армии и спецназа в Америке составляет около 1 млн человек.

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В первую очередь новинки поступят в элитные части, а всем остальным пока придется довольствоваться старым вооружением.