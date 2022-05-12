Крупнейшая социальная сеть «ВКонтакте» продолжает усиленно работать над тем, чтобы занять все освободившиеся ниши цифрового контента, оставшиеся после ухода зарубежных компаний.
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Так, уже неоднократно сообщалось о том, что сервис клипов «ВКонтакте» стал вторым по популярности у россиян после YouTube. Теперь же «ВКонтакте» продолжает развивать данное направление и выпустила, по сути, «аналог TikTok».
Появилось отдельное приложение для мобильных устройств под названием «VK клипы». Это приложение позволяет снимать короткие вертикальные видео, применять к ним эксклюзивные фильтры-эффекты, а длительность данных роликов ограничена тремя минутами.
Быстрый старт камеры, поддержка видео высокой четкости и другие авторские «фишки» - всё это сделано для того, чтобы не просто стать заменой TikTok, а увеличить качество контента в разы.
При этом, команда «ВКонтакте» подготовила удобный инструментарий для редактирования подобных видео. Можно переснимать фрагменты видео, выполнять обрезку, изменять порядок следования кадров, также применены ещё другие удобные функции для авторов.
Как и любое приложение экосистемы, для пользования «VK-клипами» достаточно указать VK ID, а вот посмотреть и прокомментировать понравившуюся запись можно даже без авторизации.
Отлично проработан функционал тематик, интересов и обратной связи. У данного приложения практически нет никаких функциональных отличий от TikTok. Сервис может стать реальной заменой популярнейшей соцсети коротких видео.