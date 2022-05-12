Команда "ВКонтакте" неплохо постаралась, чтобы фанаты TikTok не ощущали неудобств при пользовании новой платформой для коротких видео

Крупнейшая социальная сеть «ВКонтакте» продолжает усиленно работать над тем, чтобы занять все освободившиеся ниши цифрового контента, оставшиеся после ухода зарубежных компаний.

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Так, уже неоднократно сообщалось о том, что сервис клипов «ВКонтакте» стал вторым по популярности у россиян после YouTube. Теперь же «ВКонтакте» продолжает развивать данное направление и выпустила, по сути, «аналог TikTok».

Появилось отдельное приложение для мобильных устройств под названием «VK клипы». Это приложение позволяет снимать короткие вертикальные видео, применять к ним эксклюзивные фильтры-эффекты, а длительность данных роликов ограничена тремя минутами.

Быстрый старт камеры, поддержка видео высокой четкости и другие авторские «фишки» - всё это сделано для того, чтобы не просто стать заменой TikTok, а увеличить качество контента в разы.

При этом, команда «ВКонтакте» подготовила удобный инструментарий для редактирования подобных видео. Можно переснимать фрагменты видео, выполнять обрезку, изменять порядок следования кадров, также применены ещё другие удобные функции для авторов.

Как и любое приложение экосистемы, для пользования «VK-клипами» достаточно указать VK ID, а вот посмотреть и прокомментировать понравившуюся запись можно даже без авторизации.

Отлично проработан функционал тематик, интересов и обратной связи. У данного приложения практически нет никаких функциональных отличий от TikTok. Сервис может стать реальной заменой популярнейшей соцсети коротких видео.

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