Такая сенсационная новость пришла не от ярого сторонника "мировой теории заговоров", а от маститого (видимо, уже в прошлом) журналиста газеты Washington Post

Журналист газеты «Washington Post» выпустил «сенсационную» статью о том, что дрессированные российские дельфины несут вахту в заброшенных севастопольских гаванях, препятствуя проникновению на подводную территорию спецназовцев-водолазов из других стран.

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При этом, в качестве доказательства новости, журналист ссылается на «особо секретные данные» некой компании под названием Макс Технолоджи, а также на её аналитика по фамилии Саттон, который уверяет, что переброска «млекопитающих спецназначения» состоялась ещё в феврале и с тех пор севастопольские гавани надежно прикрыты от всех подводных войск других государств.

Примечательно, что данную «сенсационную» новость журналист опубликовал не на официальном сайте газеты, а у себя в Твиттере.

Подписчики, коих у него немало, по достоинству оценили новость и оставили очень характерные комментарии к "сенсации".

Например, один из подписчиков написал – «Представьте себе, если бы другие страны тоже выпустили армию дельфинов в Чёрное море, началась бы «Великая битва» дельфинов!»

Другой комментатор иронично замечает - «Я не волнуюсь, дельфины-американцы, занимающиеся разминированием, не впечатлили своих коллег-людей в недавней войне в Ираке».

Третий острослов уверяет, что скоро русские «спец-дельфины» будут представлены к званию адмиралов среди млекопитающих.

Это дикая по своему смыслу статья вполне точно отражает уровень информированности американских журналистов о происходящих событиях в мире, считают военные эксперты.

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