Об этом заявил глава ведомства, господин Хабаров. Он отметил, что в адрес ФСИН приходят запросы на подобную помощь от целого ряда регионов и коммерческих структур. То есть все те, кто отбывает наказание и владеет современной «цифровой» специальностью, могут получить в приоритетном порядке удаленную работу на какую-либо организацию.
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«Специалистов такого профиля не так уже и много у нас числится. Пока мы находимся на этапе рассмотрения принципиальной возможности, но спрос есть и он большой. Скорее всего заменим для осужденных труд на других производствах удаленной работой в IT-отрасли» - добавил Хабаров.
Конечно, подобная инициатива не коснется исправительных учреждений лагерного типа. Речь идет о так называемых исправительных работах, которые могут использоваться в качестве меры наказания за те или иные проступки.
При этом законодательно не запрещено работать в формате удаленной занятости и тем самым гасить срок. Хотя формально принято считать, что «обязанность трудиться» распространяется только в рамках одного региона.