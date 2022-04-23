Самая популярная мировая консоль страдает от бесконечных поломок

Месть это обиженного сотрудника или объективная реальность, которую скрывают?

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Бывший специалист сервисного центра компании Nintendo в Японии заявил журналистам, что консоли Switch ломаются настолько часто, что официальный центр по ремонту техники компании работает уже несколько месяцев на пределе своих возможностей.

Основная поломка – так называемый «дрейф стиков». Контроллеры «Joy-Con» ломаются так часто, а психологическое давление на сотрудников сервисных центров настолько высоко, что многие не выдерживают нагрузки и добровольно уходят с постов. Из-за интенсивной текучки кадров сроки ремонта постоянно удлиняются, что еще больше злит и без того недовольных клиентов.

Проблема известная еще с 2017 года пока что так и не решена, хотя в новых версиях контроллеров японцы пытаются вносить «тихие улучшения», которые не приводят к существенному изменению ситуации в лучшую сторону. На компанию уже подано несколько коллективных исковых заявлений, а неудачные контроллеры продолжают «жить своей жизнью» и ложно регистрировать движения пользователей даже находясь в нейтральном положении.

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