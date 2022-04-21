Кто бы что ни говорил, а дефицит полупроводников в мире - проблема острейшая. Европейцам приходится серьезно напрягаться, чтобы сохранять свои производства, ведь "чиповых" мощностей на всех не хватает и в ближайшие 2 года точно не хватит.

Буквально вчера генеральный директор одной из крупнейших технологических компаний Голландии рассказал о грустном и курьёзном случае, с которым пришлось столкнуться не менее крупной нидерландской фирме по производству электроники.

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Так, высокопоставленные директора в приватных беседах поделились с ним информацией о том, что дефицит полупроводниковых комплектующих в их сфере производства достиг таких масштабов, что компании пришлось в срочном порядке закупить огромную партию стиральных машин лишь с одной целью. Снять с плат управления необходимые микросхемы, чтобы впоследствии поставить их на конвейер для производства товаров основного направления.

Конкретного бренда не называют, но при этом подобная ситуация с дефицитом чипов разного назначения так или иначе продолжает проявлять себя по всей Европе. Больше всего подвержены влиянию «полупроводникового голодания» автозаводы.

Многие из них сообщают о том, что им пришлось сократить производственные планы на 100 - 200 тысяч единиц в год из-за недостаточных поставок чипов.

Пятерка крупнейших европейских рынков потеряла около 40% продаж новых автомобилей (если сравнивать с 2019 годом до начала пандемии) именно из-за кризиса в полупроводниковой сфере.

Даже несмотря на то, что в мире наблюдается падение спроса на электронику бытового уровня, это не оказывает существенного влияния на дефицит. При этом в TSMC сообщили, что свободных мощностей по выпуску полупроводников на 2022 год у них не осталось, а китайцы тем временем рапортуют о том, что распродали свои мощности по производству вплоть до начала 2024 года.

К этим факторам добавляются постоянные китайские локдауны, землетрясения в Японии и общее подорожание энергоресурсов. Не очень похоже на то, что дефицит чипов скоро закончится.

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