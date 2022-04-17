Во время очередного заседания Совета Федерации, его спикер, госпожа Матвиенко, с удивлением рассказала о том, что, оказывается, все гвозди в России – импортные!
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«Это стало неким открытием для меня. Гвозди, как выяснилось, у нас импортные. Нет смысла называть страну, и так понятно, откуда гвозди. Как могло получиться, что в стране, где столько металла, не выпускают гвоздей?» - цитируют госпожу Матвиенко РИА «Новости».
Госпожа Матвиенко посоветовала срочно наладить силами среднего и малого бизнеса выпуск отечественных гвоздей, что станет хорошим шагом в деле повсеместного импортозамещения зарубежных товаров.
«Пусть наклепают гвоздей столько, чтобы всю страну наводнить» - советует спикер Совфеда.
По её словам, ситуация с гвоздями – яркий пример того, сколько всего можно производить самостоятельно, но, почему-то, не производят российские компании. При этом всем понятно, что производить вообще все на свете ни одна страна не сможет, но нужно стремиться к этому.