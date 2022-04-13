Похоже, что надежды на то, что китайская система UnionPay с легкостью заменит Visa и MasterCard оказались слишком преувеличенными

Высокий спрос на оформление карт китайской платежной системы UnionPay негласно оборачивается для счастливых владельцев проблемами. Так, большинство торговых онлайн-площадок за рубежом формально принимают средства через UnionPay, а вот банки-эквайры отклоняют любые платежи по картам, выпущенным в России. В итоге, вроде как, и магазины не виноваты, кивают на обслуживающие банки, а обслуживающие банки кивают на санкции.

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С начала года количество карт UnionPay, выпущенных в России, превысило 500 тысяч штук (рост примерно в 10 раз по сравнению с началом года). Сама система UnionPay могла бы с легкостью «прижать» местные банки, которые не хотят верифицировать транзакции по российским картам, но по каким-то причинам этого не делает.

На фоне ухода из РФ многих финансовых компаний, все надежды экономического сектора РФ были именно на систему UnionPay. Возник ажиотажный спрос, практически 90% банков в России в срочном порядке бросились налаживать выпуск карт, а цены на обслуживание в некоторых случаях взлетели до 10 тысяч рублей в год. И тут такая незадача.

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