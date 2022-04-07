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Суровые времена требуют суровых решений. На фоне непрекращающегося повышения цен на топливо в Европе в целом и в Великобритании в частности произошла поистине душераздирающая история.
С военно-морской базы британского военного флота совершена крупнейшая в истории страны кража топлива.
Неизвестные злоумышленники в течение недели, а то и нескольких, методично вывозили цистерны с топливом с охраняемой территории военно-морской базы. В общей сложности им удалось похитить горючки более чем на 400.000 долларов.
Как только об инциденте стало известно, Королевские ВМС, правительство и прочие структуры пришли в шок и трепет, ну и в небывалую ярость тоже и обещают незамедлительно выяснить все обстоятельства происшествия и наказать причастных к этому преступлению.
Удивительным является то, что для похищения такого количества топлива понадобилась бы «гигантская канистра», которой, в общем-то, на территории базы замечено никем не было.
Данное топливо предназначалось для заправки десантного корабля Королевского флота который носит название HMS Bulwark, а сам инцидент произошел в порту «Давенпорт» в городе Плимут.