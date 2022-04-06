В Министерстве промышленности и торговли выступили с новым предложением.
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Специалисты Министерства предлагают законодательно установить приоритет использования отечественного оборудования для добычи криптовалюты на территории Российской Федерации над оборудованием иностранного производства.
При этом инициаторы нового предложения скромно оговариваются, что это правило будет работать только в том случае, если на рынке в данный конкретный момент времени в принципе существует то самое российское оборудование, о котором и идёт речь.
Как сообщает РИА Новости – «Для того, чтобы нивелировать риски в сфере информационной безопасности, предлагаем законодательно закрепить требования о том, чтобы при добыче криптовалютных активов на всей территории РФ приоритет отдавался радиоэлектронной продукции и программному обеспечению, выпущенному на территории России».
Специалисты Министерства участвуют в большой полемике о том, нужна ли цифровая валюта россиянам в принципе или это путь в пустоту.
Да, каждый день приходят более-менее разные новости о том, как развивается проект закона о регулировании криптовалютного рынка в России и каким правкам он подвержен изо дня в день.
Как выяснилось, пока что единого мнения ни ФНС, ни МВД, ни Министерство финансов на эту тему не представили.