Еще с того времени как китайская корпорация ZTE в 2017 году признала себя виновной в «незаконных» поставках телекоммуникационного оборудования Северной Корее и Ирану несмотря на категорический запрет от США, компания находится под пристальным вниманием американских надзорных органов.
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ZTE уже выплатила американцам штраф в размере 1,2 миллиарда долларов за «непослушание» и теперь милостивый американский суд считает, что корпорацию можно освободить от целого ряда наблюдательных мер. Всего-то 5 лет прошло.
На горизонте новая беда – сотрудников ZTE уличили в мошеннических действия с американскими визами, многие окружные суды разных штатов требуют снова наказать компанию за то, что её управляющая верхушка пыталась незаконно ввезти в Америку «рабочих» прямиком из материкового Китая.
Считается, что специалисты ZTE так и норовят продать странам из «санкционного» списка США технологии и оборудование, защищенное американским патентным правом без разрешения Большого Брата. Многие аналитики уверены, что в скором времени у правительства США найдутся новые претензии к деятельности ZTE и «спираль наказаний» начнет раскручивать с новой силой.