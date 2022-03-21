Официальные представители госкорпорации «Роскосмос» сообщили общественности о том, как идет разработка и реализация масштабного проекта по созданию комплекса пуска ракет-носителей типа «Союз-5».
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Утверждается, что уже в 2023 году на испытания выйдет первый летный образец новейшей ракеты-носителя, который изначально будет адаптирован под пуски со стартового стола космодрома «Восточный». Уже изготовлены и протестированы новые элементы фюзеляжа будущей ракеты, при этом в плане культуры производства налажена новая технологическая линия сварки с помощью трения ( и с перемешиванием), которая пока что работает в режиме эксперимента.
Изюминкой используемой сварочной установки является создание практически любых видов сварных швов (и меридианных, и кольцевых и круговых), что ранее не было возможным ни на одном промышленном производстве в России.
По своей конструкции ракета-носитель «Союз-5» по-прежнему представляет собой космический транспорт с двумя ступенями разгона и движения, способный полностью удовлетворить все без исключения потребности российской космической индустрии как в плане пилотируемых пусков, так и в плане вывода на разные орбиты автоматических космических аппаратов.