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Джеф Безос отложил полет ракеты Blue Origin из-за отказа одного из туристов
Сейчас в компании Blue Origin в пожарном порядке ищут нового богатого кандидата на полет
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Очередной полет космического подразделения Blue Origin, таргетированного на туристические полеты богачей «почти в космос» не состоится по причине внезапного отказа одного из ранее согласившихся на полет туристов.

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Старт был намечен на 23 марта, но теперь отложен, говорят, что на неделю. По факту – на неизвестный срок. Имя отказавшегося члена экипажа – Пит Дэвидсон, известный американский юморист. Стоимость полета также держится в секрете, зато известно, что всего планировалось отправить в путешествие шесть новых «космических туристов».

Сейчас в компании Blue Origin в пожарном порядке ищут нового кандидата на полет  на освободившееся место. Стоит отметить, что это будет уже 20 по счету миссия туристов, так что популярность такого вида отдыха среди обеспеченных землян находится вполне на приличном уровне.

Как полагают многие инвесторы, мир в скором времени (конечно, по меркам Вселенной) придет к строительству лунных и марсианских «курортов», которые станут такой же альтернативой семейного отдыха как обязательная летняя поездка на теплое море.

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